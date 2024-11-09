İstanbul'un stresinden kaçtı... Tasını tarağını toplayarak köye yerleşti! Ceylan Ertem'in köy evini görenler hayran kaldı

Sinema, dizi ve müzik dünyasının ünlü isimleri, şehir hayatının stresinden sıkılıp kendisini doğa ile iç içe bir hayata adıyor. İstanbul'u terk edip daha sakin yerlere yerleşen ünlü isimler köyleri bile tercih ediyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

KÖYE YERLEŞTİ

Bu isimlerden biri de dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem oldu. Ertem, İstanbul'daki kira fiyatlarına isyan edip köye yerleşeceğini duyurmuştu.

KİRA FİYATLARINA İSYAN ETMİŞTİ '10 bin TL olması gereken evler 40 bin TL olmuş' diyen Ertem, tasını tarağını topladı ve köye yerleşti. Evinin tadilatı ve dekorasyonu ile yakından ilgilenen Ertem, kendine yeni bir de çalışma ortamı yarattı ve stüdyosunu da köy evine kurdu.

Ceylan Ertem köpekleri ile birlikte yaşadığı muhteşem evinden fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

SOBA İLE ISINIYOR Geniş bir bahçeye sahip olan Ceylan Ertem'in evinin etrafı çam başta olmak üzere sayısız ağaç ile çevrili. Eskiye olan özlemini her fırsatta dile getiren ünlü isim, ısınmayı ise kurduğu soba ile sağlıyor.