MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İstanbul'un stresinden kaçtı... Tasını tarağını toplayarak köye yerleşti! Ceylan Ertem'in köy evini görenler hayran kaldı

İstanbul'un stresinden kaçtı... Tasını tarağını toplayarak köye yerleşti! Ceylan Ertem'in köy evini görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 08:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak isteyen ünlüler köylere kaçıyor. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem oldu. İstanbul'daki kira fiyatlarına isyan eden Ertem, tasını tarağını toplayarak köye yerleşme kararı aldı. Yeni hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin köy evini görenler hayran kaldı.

Sinema, dizi ve müzik dünyasının ünlü isimleri, şehir hayatının stresinden sıkılıp kendisini doğa ile iç içe bir hayata adıyor. İstanbul'u terk edip daha sakin yerlere yerleşen ünlü isimler köyleri bile tercih ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KÖYE YERLEŞTİ

Bu isimlerden biri de dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem oldu. Ertem, İstanbul'daki kira fiyatlarına isyan edip köye yerleşeceğini duyurmuştu.

KİRA FİYATLARINA İSYAN ETMİŞTİ

KİRA FİYATLARINA İSYAN ETMİŞTİ
'10 bin TL olması gereken evler 40 bin TL olmuş' diyen Ertem, tasını tarağını topladı ve köye yerleşti. Evinin tadilatı ve dekorasyonu ile yakından ilgilenen Ertem, kendine yeni bir de çalışma ortamı yarattı ve stüdyosunu da köy evine kurdu.
Ceylan Ertem köpekleri ile birlikte yaşadığı muhteşem evinden fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

SOBA İLE ISINIYOR

SOBA İLE ISINIYOR
Geniş bir bahçeye sahip olan Ceylan Ertem'in evinin etrafı çam başta olmak üzere sayısız ağaç ile çevrili. Eskiye olan özlemini her fırsatta dile getiren ünlü isim, ısınmayı ise kurduğu soba ile sağlıyor.

YAŞAM TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR

YAŞAM TARZI ÇOK BEĞENİLİYOR
Ertem'in doğa ile iç içe bu yaşamı sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Ünlü isme sosyal medyada; 'hayalim', 'çok güzel bir ev', 'yaşamak bu be' gibi yorumlar yapılıyor.
Anahtar Kelimeler:
Ceylan Ertem
En Çok Okunan Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

Maç sonu yayınına çıkmamıştı... Yaşananları anlatıp ayrıldı!

Maç sonu yayınına çıkmamıştı... Yaşananları anlatıp ayrıldı!

3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürdü! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürdü! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.