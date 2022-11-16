İstanbul'un suyu kuruyor! Daha önce böylesi olmamıştı... Barajların doluluk oranı yüzde 25'in altında

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajlarda son yılların en düşük seviyesinin yaşandığını söyledi. Kuraklığın devam ettiğini ve etkisini de gösterdiğini belirten Tecer, "Bu barajlardaki su seviyelerine de yansıyor. Son yılların en düşük seviyelerini görmüş durumda özellikle bu bölgede. Tabii bunun küresel iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Ama bunu defalarca söylememize ve zikretmemize, uzmanların bu konuda rapor yayınlamalarına rağmen şunun farkında değiliz. Yani iklim değişikliği dediğimiz şey aslında çevresel problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.