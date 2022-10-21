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İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

20.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de çalıntı plakalı araçla gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 hırsız, tekel bayisini dakikalar içerisinde soydu.

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de çalıntı plakalı araçla gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 hırsız, tekel bayisini dakikalar içerisinde soydu. Hırsızlık anları kameralara yansırken, onlara müdahaleye gelen bayi sahibine silah çeken şüpheliler apar topar kaçarken suç ortağını sokakta unuttu. Yaklaşık 250 bin liralık zararı olduğunu belirten Ahmet Aktay, “Suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar” dedi.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi’nde ve saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 şahıs, tekel bayisinin kepengini kırarak içeriye girdi. Şahıslar burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı. Şahısların kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 250 bin liralık ürün çaldılar
Gaziosmanpaşa’dan kaçan soyguncular, ardından saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da bir cadde üzerinde bulunan tekel bayisine geldi. Levye ve çekiç yardımıyla dakikalar içerisinde kepengi kırarak kapıyı açan hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde bayide bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çaldı. Çaldıklarını kova ve kutularla geldikleri araca taşıyan hırsızlar, dışarıdan gelen sesler üzerine apar topar kaçmaya çalıştı. Soygun esnasında tekel bayisinde kaldığı öğrenilen bir gencin telefonla haber verdiği iş yeri sahibi Ahmet Aktay koşarak olay yerine geldi. Hırsızları gören Aktay müdahale etmeye çalıştı ancak şahısların silah çekmesi üzerine bir şey yapamadı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, panikle araca binip kaçmaya başladı. Kapıları bile kapatmayan hırsızlardan biri araca binemeyince yol ortasında kaldı. Aracın arkasından koşan hırsız, bir sokak sonra araca binerek kaçtı. Komedi filmlerini aramayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Kepengi levye ve çekiçle komple kırıyorlar, bayağı profesyoneller”
Tekel bayii sahibi Ahmet Aktay, “Gece 03.45 sıralarında içeride kalan elemanımız bizi arayarak dışarıda kepenklerin kırıldığını bize bildirdi. Bizde haber alır almaz müdahale etmeye geldik. Biz yoldayken içerisi zaten soyulmuştu. Adamlara tam müdahale edecektik ki, silahlı olduklarını gördük. 1-2 tanesi silah çekti, müdahale edemedik. Bir tanesi de yere düşecek gibi oldu. Hatta suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar. Yüzleri maskeli olduğu için yüzlerini göremedik. Kepengi levye ve çekiçle komple kırıyorlar, bayağı profesyoneller. İçeriye girip ne var ne yok alıyorlar. Yaklaşık 250 bin liralık bir zararımız var” dedi.

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu

İstanbul’da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu
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