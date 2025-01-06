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  4. İstanbullular da yabancı turistler de gözünü ayıramadı: Birdenbire buz gibi suya atladılar! Haliç'te haç çıkarma töreninden renkli görüntüler

İstanbullular da yabancı turistler de gözünü ayıramadı: Birdenbire buz gibi suya atladılar! Haliç'te haç çıkarma töreninden renkli görüntüler

06.01.2025 16:34
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Bugün Haliç'te hava soğuk, su buz gibiyken düzenlenen haç çıkarma töreninden ilgi çeken görüntüler geldi. Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutlayan Hristiyanlar önce Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Ardından denizden haç çıkarma merasimi gerçekleşti. Haçı sulardan çıkaran Basilis Konstantinidis'in sevinci yüzüne yansıdı.

Hristiyan inancına göre bugün Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü. İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi, Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

BUZ GİBİ SUYA ATLAYIP HAÇI ÇIKARMAK İÇİN YARIŞTILAR

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan töreni yönetirken saat 09.00'da başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Teknelerden de tören takip edildi.

Patrik Bartholomeos, duanın ardından haçı suya attı.

Haçı denizden çıkarmak için platformda duran çok sayıda kişi Haliç'in soğuk sularına atladı.

Basilis Konstantinidis tarafından çıkarılan haç kilise yetkililerine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hristiyanlık I. Bartholomeos Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Haliç
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