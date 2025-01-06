İstanbullular da yabancı turistler de gözünü ayıramadı: Birdenbire buz gibi suya atladılar! Haliç'te haç çıkarma töreninden renkli görüntüler

Hristiyan inancına göre bugün Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü. İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi, Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan töreni yönetirken saat 09.00'da başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.
Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Teknelerden de tören takip edildi.
Patrik Bartholomeos, duanın ardından haçı suya attı.
Haçı denizden çıkarmak için platformda duran çok sayıda kişi Haliç'in soğuk sularına atladı.
Basilis Konstantinidis tarafından çıkarılan haç kilise yetkililerine teslim edildi.
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