İşte 10 yılın en kazançlı meslekleri! Paraya para demeyecekler...

Analistlerin bildirdiğine göre su bilimi uzmanlığı, yer bilimciliği, gıda mühendisliği gibi meslekler yükselişte. Bu mesleklerin arasında senede en az 75 bin dolar (yaklaşık olarak 651 bin TL) kazandıranlar var. Geleceğin en popüler ve revaçta olacak meslekleri sıralandı. İşte o meslekler ve yıllık kazançları...

İşte gelecekte en çok kazandıracak meslekler...

1. SİYASET BİLİMCİLER 2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklandı. Siyaset Bilimciler mesleğini seçen kişinin senede alacağı ortalama maaşın 124 bin 100 dolar olacağı belirtildi.

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ 2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin 400 kişi olarak açıklandı. Kimya mühendislerinin ortalama senelik maaşı 114 bin 820 dolar olarak açıklandı.

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ Yön-eylem araştırma analistlerinin 2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısının 26 bin 100 kişi olarak duyuruldu. Öte yandan bu mesleğin ortalama yıllık maaşının ise 92 bin 280 dolar olarak kaydedildi.

4. FİZİKÇİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı Bin 300 kişi olarak açıklandı. Aynı zamanda bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 137 bin 700 dolar olarak kaydedildi.