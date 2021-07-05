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  4. İşte 10 yılın en kazançlı meslekleri! Paraya para demeyecekler...

İşte 10 yılın en kazançlı meslekleri! Paraya para demeyecekler...

05.07.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye gidecek olan milyonlarca öğrencinin hangi mesleği seçeceği konusunda kafası karışık. Birçok öğrenci kendilerine en uygun ve gelecekte getirisi en yüksek olan mesleği seçmek istiyor ve buna ilişkin araştırma yapıyor. Business Insider isimli web sitesindeki uzmanlar, senede en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti ve paylaştı. İşte gelecekte getirisi en yüksel olacak meslekler...

Analistlerin bildirdiğine göre su bilimi uzmanlığı, yer bilimciliği, gıda mühendisliği gibi meslekler yükselişte. Bu mesleklerin arasında senede en az 75 bin dolar (yaklaşık olarak 651 bin TL) kazandıranlar var. Geleceğin en popüler ve revaçta olacak meslekleri sıralandı. İşte o meslekler ve yıllık kazançları...

İşte gelecekte en çok kazandıracak meslekler...

1. SİYASET BİLİMCİLER

1. SİYASET BİLİMCİLER
2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı 400 kişi olarak açıklandı. Siyaset Bilimciler mesleğini seçen kişinin senede alacağı ortalama maaşın 124 bin 100 dolar olacağı belirtildi.

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ
2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı bin 400 kişi olarak açıklandı. Kimya mühendislerinin ortalama senelik maaşı 114 bin 820 dolar olarak açıklandı.

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ
Yön-eylem araştırma analistlerinin 2029'a kadar öngörülen yeni pozisyon sayısının 26 bin 100 kişi olarak duyuruldu. Öte yandan bu mesleğin ortalama yıllık maaşının ise 92 bin 280 dolar olarak kaydedildi.

4. FİZİKÇİLER

4. FİZİKÇİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı Bin 300 kişi olarak açıklandı. Aynı zamanda bu mesleğin ortalama yıllık maaşı 137 bin 700 dolar olarak kaydedildi.

5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI)

5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI)
Bu mesleğin 2029 senesine kadar öngörülen yeni pozisyon sayısının 400 kişi olduğu açıklandı. Su Bilimleri Uzmanları mesleğinin yıllık maaşı ortalama olarak 90 bin 150 dolar.
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Öğretmen
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