İşte Apple'ın 2021'de fişini çektiği 5 ürün!

Apple, her firma gibi 2021'i dolu dolu geçirdi. Nisan ayındaki etkinlik ise, elma logolu şirketin en dikkat çeken etkinliği arasındaydı. Şirket, bu etkinlikte yeni M1 çipli iMac'i , M1'li iPad Pro'yu, mor iPhone 12'i,
AirTag'i ve Apple TV 4K'yı tanıttı. Daha sonra haziran ayında koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenen ve iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8'in sahneye çıktığı WWDC 2021 etkinliğine tanıklık ettik.
Eylül ayında ise beklendiği üzere yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 modellerini, Apple Watch Series 7'yi, yeni iPad mini'yi ve iPad'i gördük. Apple, son etkinliğini ise ekim ayında düzenledi ve M1 Pro veya M1 Max çip seçeneklerine sahip olan yeni MacBook Pro ile birlikte yeni AirPods 3'ü görücüye çıkardı. Apple böylece (önümüzdeki gün oldukça sürpriz bir şekilde etkinlik düzenleme kararı almazsa) 2021'i kapattı.
Apple, okuduğunuz üzere 2021 yılında birçok yeni ürün duyurdu, ancak yıl boyunca sadece yeni ürünler konuşulmadı. Aynı zamanda Apple'ın ürettiği bazı ürünlere veda edildi. Peki Apple'ın 2021 yılında veda ettiği bu ürünler neler?
MacRumors'a göre Apple, yıl boyunca birden fazla ürünün sonlandığını aktarıp, fişini çekti. Bu ürünlerin arasında bir iPhone modeli de var. İşte 5 ürünü gösteren o liste...
APPLE 2021'DE BU 5 ÜRÜNE VEDA ETTİ
1-HomePod
Apple, takvimler Mart 2021'i gösterdiğinde, HomePod mini'ye odaklanmak için daha büyük boyuta sahip olan HomePod'u durdurdu. Apple, HomePod için yazılım güncellemeleri, servis ve destek sağlamaya devam edeceğini söyledi. HomePod, Amazon Echo ve Google Home gibi rakip akıllı hoparlörlere nazaran yüksek bir fiyata sahipti.
2- iMac Pro
Apple, HomePod ile birlikte iMac Pro'yu da aynı ayda sonlandırdı. O sırada Apple, 27 inç iMac'in profesyonel iMac kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından tercih edildiğini, daha fazlasına ihtiyaç duyan müşterilerin ise Mac Pro'yu seçebileceğini söyledi. Öyle ki 27 inç iMac, 10 çekirdekli Xeon W işlemcili standart iMac Pro'dan daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir hale gelmişti.
3- Uzay Grisi Aksesuarlar
iMac Pro'dan birkaç ay sonra Apple, uzay grisi aksesuarlar için de önemli bir karar aldı. Şirket, Mac için Magic Keyboard, Magic Trackpad ve Magic Mouse 2'nin Uzay Grisi seçeneklerini tek başına satmayı bıraktı.
4- 21,5 inç iMac
Apple, 21,5 inç iMac için kararını Ekim 2021'de verdi. Şirket, 21,5 inç iMac modelini durdurdu. Ancak bu sürpriz değildi. Çünkü şirket, karardan önce M1 çipli 24 inç iMac'i piyasaya sürmüştü.
5- iPhone XR
iPhone 13 serisini eylül 2021'de piyasaya çıkatan Apple, başka bir iPhone'un fişini çekti ve iPhone XR'ı durdurdu. iPhone XR, Face ID'li 6.1 inç LCD ekrana, A12 Bionic çipe ve tek bir arka kameraya sahipti.
Apple bu yıl iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Apple Watch Series 6, 5. nesil iPad mini, 8. nesil iPad ve 1. nesil Apple TV 4K'yı da kendi mağazaları ve online kanallarında satıştan kaldırdı.
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