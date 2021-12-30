İşte Apple'ın 2021'de fişini çektiği 5 ürün!

Apple, her firma gibi 2021'i dolu dolu geçirdi. Nisan ayındaki etkinlik ise, elma logolu şirketin en dikkat çeken etkinliği arasındaydı. Şirket, bu etkinlikte yeni M1 çipli iMac'i , M1'li iPad Pro'yu, mor iPhone 12'i,

AirTag'i ve Apple TV 4K'yı tanıttı. Daha sonra haziran ayında koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenen ve iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8'in sahneye çıktığı WWDC 2021 etkinliğine tanıklık ettik.

Eylül ayında ise beklendiği üzere yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 modellerini, Apple Watch Series 7'yi, yeni iPad mini'yi ve iPad'i gördük. Apple, son etkinliğini ise ekim ayında düzenledi ve M1 Pro veya M1 Max çip seçeneklerine sahip olan yeni MacBook Pro ile birlikte yeni AirPods 3'ü görücüye çıkardı. Apple böylece (önümüzdeki gün oldukça sürpriz bir şekilde etkinlik düzenleme kararı almazsa) 2021'i kapattı.

Apple, okuduğunuz üzere 2021 yılında birçok yeni ürün duyurdu, ancak yıl boyunca sadece yeni ürünler konuşulmadı. Aynı zamanda Apple'ın ürettiği bazı ürünlere veda edildi. Peki Apple'ın 2021 yılında veda ettiği bu ürünler neler?

MacRumors'a göre Apple, yıl boyunca birden fazla ürünün sonlandığını aktarıp, fişini çekti. Bu ürünlerin arasında bir iPhone modeli de var. İşte 5 ürünü gösteren o liste...