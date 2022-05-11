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  4. İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

11.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşenur Balcı bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışması ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın zaman içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü TV yıldızının değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.

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'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.
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Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

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Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

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Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Ayşenur Balcı
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