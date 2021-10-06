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  4. İşte dünyanın en güçlü orduları! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İşte dünyanın en güçlü orduları! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

06.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li istatistik şirketi Global Firepower'in açıkladığı ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle adından söz ettiren Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

ABD merkezli istatistik şirketi Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularını açıkladığı listesine, birçok ülkeyi taşıdı. Türkiye, her zaman olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

ABD

ABD
2 milyon 245 bin askeri personel, 13 binin üzerinde uçak, 6 bin 100 tank, 40 bin zırhlı araç

RUSYA

RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel, 4 bin 144 uçak, 13 bin tank, 27 bin 100 zırhlı araç

ÇİN

ÇİN
3 milyon 335 bin askeri personel, 3 bin 260 adet uçak, 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN
5 milyonun üzerinde askeri personel, 2 bin 119 uçak, 4 bin 730 tank, 10 bin zırhlı araç

JAPONYA

JAPONYA
319 bin askeri personel, 1480 uçak, 1004 tank, 5 bin 500 zırhlı araç
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Anahtar Kelimeler:
Asker Türkiye
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