İşte dünyanın en güçlü orduları! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ABD merkezli istatistik şirketi Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularını açıkladığı listesine, birçok ülkeyi taşıdı. Türkiye, her zaman olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

ABD 2 milyon 245 bin askeri personel, 13 binin üzerinde uçak, 6 bin 100 tank, 40 bin zırhlı araç

RUSYA 3.5 milyonun üzerinde askeri personel, 4 bin 144 uçak, 13 bin tank, 27 bin 100 zırhlı araç

ÇİN 3 milyon 335 bin askeri personel, 3 bin 260 adet uçak, 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç

HİNDİSTAN 5 milyonun üzerinde askeri personel, 2 bin 119 uçak, 4 bin 730 tank, 10 bin zırhlı araç