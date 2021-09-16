İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyıldan günümüze ulaşan kaftanı! Dijital doku analizi ile hazırlanıyor

Padişah elbiseleri koleksiyonu için Topkapı Sarayı tarafından koruma uygulamaları gerçekleştiriyor. Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında dijital doku analizi kullanılıyor. Padişah elbiseleri koleksiyonunda padişahların hayattayken bizzat kendilerinin hazineye bıraktığı kıyafetler yer alıyor. Koleksiyonda Fatih Sultan Mehmet'ten son Osmanlı sultanına kadar olan döneme ait kıyafetler yer alıyor.

SON GELEN KAFTAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'A AİT

Tekstil atölyesine restorasyon için getirilen son kıyafet, Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir tören kaftanı. Kaftan, padişaha özel dokunan İtalyan kadifesinden dikilmiş. 16. yüzyıla ait kaftan, lale desenlerine sahip. Kaftan, 'dijital doku analizi' ile restore ediliyor. Restorasyonun 4 ay sürmesi bekleniyor. Tekstil atölyesinde, Kanuni'ye ait kaftanının yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restore edilen padişah kıyafetlerinin, 2022 yılı içerisinde, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Seferli Koğuşu'nda sergilenmesi planlanıyor.