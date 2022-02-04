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  4. İşte nüfusu en kalabalık ve en az olan şehirler! TÜİK'in açıkladığı listede kilometrekare sürprizi

İşte nüfusu en kalabalık ve en az olan şehirler! TÜİK'in açıkladığı listede kilometrekare sürprizi

04.02.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! TÜİK, yaptığı bilgilendirmede Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye yükseldiğini belirtti. En kalabalık şehir tahmin edildiği gibi İstanbul. Listede sürpriz detaylar da var. En kalabalık ve en az nüfuslu şehirlerin listesi de belli oldu. Kilometrekareye düşen insan sayısında ilginç bilgiler söz konusu. İşte TÜİK'in açıkladığı verilen ışığında nüfus sayıları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. İllere göre bakıldığında ise en çok nüfus İstanbul'da, en az nüfus ise Tunceli'de bulunuyor. İşte TÜİK'in açıkladığı verilere göre nüfusu en çok ve en az olan iller!

TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE 110 KİŞİ, İSTANBUL'DA 3 BİN 49 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

İŞTE NUFUSU EN ÇOK VE EN AZ OLAN 5 İL

İSTANBUL: İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. İşte İstanbul'un ardından sırasıyla nüfusu en çok olan iller!
ANKARA: 5 milyon 747 bin 325
İZMİR: 4 milyon 425 bin 789
BURSA: 3 milyon 147 bin 818
ANTALYA: 2 milyon 619 bin 832
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