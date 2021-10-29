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  4. İşte tarihin en ilginç 5 seri katili!

İşte tarihin en ilginç 5 seri katili!

29.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi erkekleri hedef alıyordu kimiyse kadınları... Cinayet işleme türleri ve hedefleri farklı olsa da, 'öldürmek' en büyük ortak noktalarıydı.

İşledikleri cinayetlerle tehlike saçan seri katillerin hikayeleri, duyanlara korku salıyor.

İŞTE TARİHİN EN KORKUNÇ 5 SERİ KATİLİ

Aileen Wuornos

Aileen Wuornos
Çocukluğunda, dedesi tarafından cinsel istismara uğrayan Aileen Wuornos, dedesinin bir arkadaşından 14 yaşında hamile kaldı ve çocuğu, başka bir aileye evlatlık verildi. Dedesi tarafından evden atılan genç kadın, 15 yaşında cinsel ilişki işçisi oldu. Travmalarla yüklü çocukluğu yüzünden erkeklerden nefret ediyordu. Bu nedenle yaşlı erkekleri gözünü kırpmadan öldürüyordu. En sonunda yakalanan Wournos, polise işlediği cinayetleri tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Harold Shipman

Harold Shipman
Tam 200 hastasını öldüren Harold Shipman, sevilen ve sayılan bir doktordu. Bu nedenle insanlar ondan hiç şüphelenmedi. Ancak Shipman'ın hastalarındaki vefat sayısı, dedektifleri endişelendirdi. Shipman'ın ölen hastalarının mezarları açıldı ve yapılan incelemelerde, hastalara ölümcül dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı. Hapse giren Shipman, 2004 yılında cezaevinde kendisini astı.

Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo
'Rostov Kasabı' olarak tanınan Andrei Chikatilo'nun, yalnızca cinayet değil, cinsel saldırı ve yaralamadan da birçok sabıkası bulunuyordu. Yakalandıktan sonra 56 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Chikatilo, 1994 yılında idam edildi.

Richard Ramirez

Richard Ramirez
'Gece Avcısı' lakabıyla tanınan Richard Ramirez, 80'li yıllarda Los Angeles sokaklarında karşılaştığı kadınları öldürüyordu. Lenfoma kanserine yakalanan Ramirez, 2013 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.

John Wayne Gacy

John Wayne Gacy
1972-1978 yılları arasında yaşayan John Wayne Gacy'in 33 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Gacy, yalnızca erkekleri hedef alıyor, onları iş vaadiyle eve çağırıp öldürüyordu. Cesetleri önceleri evinin bodrumuna gömen katil, sonrasında nehre atmaya başlamıştı. Cinayetleri ortaya çıkan Gacy, idam edildi.
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
1972-1978 yılları arasında yaşamış olması ne demektir anlayamadım.Bu gibi bilgileri paylaşmadan önce insan son bir defa kontrol eder.Doğru ve temiz bilgi lütfen.!!!

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