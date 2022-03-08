İşte teknolojiye dokunup dünyayı baştan aşağı değiştiren 10 kadın!

Kadınlar, tarih boyunca kendilerini karşılarına çıkan veya çıkartılan engelleri ortadan kaldırmaya adadı. Bu engellere teknoloji ve bilimde karşılaşılan engeller de dahildi. Engelleri ortadan kaldırmak için emek veren pek çok kadın ise basit olmanın ötesindeki teknolojik icatların ve araştırmaların altına imzasını attı. Onlar, elde ettikleri başarılarla nice teknolojik bilginin bugünlere kadar aktarılmasına katkı sağladı. Peki onların adını daha önce duydunuz mu?

Duymamış olmanız mümkün. Ancak artık öğrenebilirsiniz. Biz, sizler için Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, tarih boyunca teknolojiyi, dolayısıyla dünyayı da değiştiren 10 kadını bir araya getirdik.