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İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

26.10.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve "gizemli göl" olarak bilinen Yeşilgöz, turistlerden büyük ilgi görüyor. Gölün gizemli olarak nitelendirilmesinin sebebi ise kaynağının belli olmaması. Dillere destan doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yeşilgöz'ün yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan Yeşilgöz, turistlerin büyük ilgi gösterdiği doğal güzelliklerden bir tanesi. Adeta turizm cenneti olan bölge "gizemli göl" adıyla biliniyor. Bu ismi almasının nedeniyse kaynağının belli olmaması. Muhteşem bir güzelliğe sahip olan bölge turistlerden yoğun ilgi görüyor olsa da yeni sezonda çok daha büyük bir turist sayısı hedefleniyor. İşte detaylar...

PROJENİN MALİYETİ 34 MİLYON LİRA

Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında alana yapılması planlanan tesisler için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, törenin ardından gazetecilere, projenin maliyetinin yaklaşık 34 milyon lira olduğunu söyledi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DOĞAL MİRAS"

Kahramanmaraş'ın turizm yönünden çok zengin bir coğrafyada yer aldığını belirten Güngör, "Şehrimiz, Fırnız, Ilıca, Yavşan Yaylası, Aksu Gözü, Mehmetbey Gözü, Eshab-ı Kehf ve Döngel gibi birçok doğal güzelliğe sahip. Belediye olarak şehrin turizm altyapısını geliştirmek için bu alanlarla ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Öncelikle Yeşilgöz'ün dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal miras olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun şehrimizde olması da bizim için son derece önemli ve bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

AA-20221026-29261192-29261191-KAHRAMANMARASIN_GIZEMLI_GOLU_YENI_SEZONDA_500_BIN_KISIYI_AGIRLAYACAK

Güngör, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 11 tünelden oluşan Edebiyat Yolu üzerinde yer alan Yeşilgöz Gölü'nü markalaştırmak ve yeni sezonda ağırlayacakları turist sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kent merkezinden bölgeye ulaşımın çok kolay olduğunu vurgulayan Güngör, "Şu anda bir yeme içme mekanı oluşturuyoruz, tamamen doğa ile uyumlu taş ve ahşaptan oluşan. Bunları tamamladığımızda hedef olarak ziyaretçi sayımızı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü çok cazip bir alan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gelip doğayla iç içe doğal güzellik içerisinde vakit geçirmeleri çok önemli. Burada tanıtım ve markalaşmaya da çok önem veriyoruz. Hem dalış hem karavan, kamp turizmi hem de ileride bungalov evlerinin de olduğu bir turizm alanı olacak." ifadelerini kullandı. (AA)

"GİZEMLİ GÖL"DEN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Onikişubat Yeşilgöz Mesire Alanı

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