İstikametleri Türkiye: Lübnan'dan akın akın geliyorlar! Uçak seferleri tükendi, savaştan kaçanlar İstanbul Havalimanı'nda planlarını anlattı

İsrail, iki haftadır Lübnan'da başkent Beyrut ile başka noktalara düzenlediği saldırılarla özelliklle Hizbullah komutanlarını öldürdü. Lübnan hükümetinin açıklamasına göre komutanların yanı sıra yaklaşık bin kişi daha saldırılarda hayatını kaybetti. Ancak çok daha fazla kişi yerlerinden oldu. Savaştan kaçan Lübnanlıların rotası ise Türkiye...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır