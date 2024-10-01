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  4. İstikametleri Türkiye: Lübnan'dan akın akın geliyorlar! Uçak seferleri tükendi, savaştan kaçanlar İstanbul Havalimanı'nda planlarını anlattı

İstikametleri Türkiye: Lübnan'dan akın akın geliyorlar! Uçak seferleri tükendi, savaştan kaçanlar İstanbul Havalimanı'nda planlarını anlattı

01.10.2024 12:24
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İsrail'in saldırılarını Lübnan'da yoğunlaştırmasının Türkiye'ye kaçınılmaz bir yansıması oldu: Başkent Beyrut'ta canını kurtarabilen Lübnanlılar savaştan kaçıp Türkiye'ye akın ediyor. İstanbul Havalimanı'na varan Lübnanlılar soruları yanıtlayıp planlarını anlattı. Havalimanındaki yoğunluk kameralara da yansıdı.

İsrail, iki haftadır Lübnan'da başkent Beyrut ile başka noktalara düzenlediği saldırılarla özelliklle Hizbullah komutanlarını öldürdü. Lübnan hükümetinin açıklamasına göre komutanların yanı sıra yaklaşık bin kişi daha saldırılarda hayatını kaybetti. Ancak çok daha fazla kişi yerlerinden oldu. Savaştan kaçan Lübnanlıların rotası ise Türkiye...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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LÜBNAN'DAN TÜRKİYE'YE AKIN BAŞLADI

İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı.

Güvenlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Lübnan seferlerini iptal etti.

Lübnanlılar Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor.

Bu sırada Ortadoğu Havayolları'nın Beyrut'tan İstanbul'a olan tüm seferleri pazartesi günü itibarıyla doldu.

İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gidiyor.

Anahtar Kelimeler:
Beyrut İsrail Lübnan İstanbul Havalimanı göç türk hava yolları
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