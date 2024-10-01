İstikametleri Türkiye: Lübnan'dan akın akın geliyorlar! Uçak seferleri tükendi, savaştan kaçanlar İstanbul Havalimanı'nda planlarını anlattı

İsrail, iki haftadır Lübnan'da başkent Beyrut ile başka noktalara düzenlediği saldırılarla özelliklle Hizbullah komutanlarını öldürdü. Lübnan hükümetinin açıklamasına göre komutanların yanı sıra yaklaşık bin kişi daha saldırılarda hayatını kaybetti. Ancak çok daha fazla kişi yerlerinden oldu. Savaştan kaçan Lübnanlıların rotası ise Türkiye...
İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı.
Güvenlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Lübnan seferlerini iptal etti.
Lübnanlılar Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor.
Bu sırada Ortadoğu Havayolları'nın Beyrut'tan İstanbul'a olan tüm seferleri pazartesi günü itibarıyla doldu.
İstanbul'a gelen Lübnanlı vatandaşlar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gidiyor.