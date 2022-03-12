İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli 12 Mart İstiklal Marşı mesajları ve sözleri

İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri 2022, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 101. yılında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstiklal Marşı'nın kabulü mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. En yeni, resimli 12 Mart İstiklal Marşı mesajları ve sözleri ile konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Mehmet Akif Ersoy, yürekIeri çeIikIeştiren İstikIaI Marşı'nı yazmak suretiyIe, İstikIaI Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri oImuştur.

Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.”(Atatürk) Bağımsızlığımız sembolü olan İstiklâl Marşımızın Kabulünün 101. Yılı kutlu olsun.

Ya İstiklal ya ölüm diyerek Kurtuluş Savaşı destanı yazan ve bu toprağı vatan yapan yiğitlerin kurduğu bu cennet ülkenin milli marşı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü kutlu olsun.

Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. (PEYAMİ SAFA)