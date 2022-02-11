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  4. İtalya'da dikkat çeken fatura protestosu! Belediyeler anıtların ışıklarını kapattı

İtalya'da dikkat çeken fatura protestosu! Belediyeler anıtların ışıklarını kapattı

11.02.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da yükselen enerji faturaları sebebiyle dikkat çeken bir protesto gerçekleşti. Belediyeler, sembolik protestoda tarihi yapıların ışıklarını kapattı. Işıkları kapatılan yapılar arasında Roma'daki tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı, Vecchio Köprüsü, Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi de bulunuyor.

İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla ülke genelinde pek çok belediye, artan elektrik harcama maliyetlerini protesto maksatlı kentlerindeki önemli ve tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürdü.

İTALYA'DA ÇOK SAYIDA TARİHİ YAPIDA IŞIKLAR KAPATILDI

Başkent Roma'da tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı ve Vecchio Köprüsü ile Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi başta olmak üzere ülke genelindeki önemli anıtsal yapıların, yerel saatle 20.00'de ışıkları kapatıldı.
Dikkat çekmek için böyle bir eyleme gittiklerini aktaran ANCI Başkanı Antonio Decaro, hükümetin desteğinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.
Başbakan Mario Draghi, dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak enerji fiyatlarına müdahale konusunda çalıştıklarını ifade etmişti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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