İtalya'da özel jetin düşmesi sonucu ölen 8 kişi arasında Rumen milyarder de var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 68 yaşındaki milyarder Dan Petrescu'nun kullandığı tek motorlu Pilotus PC-12 model uçak, Milano Linate havaalanından yerel saatle 13.00 civarında, kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen sebeple San Donato ilçesindeki kullanılmayan bir binanın üstüne düştü.

KAZADAN KURTULAN YOK

Rotası Sardinya Adası'ndaki Olbia kenti olan uçaktaki 8 kişiden kurtulan olmadı. Ölenler arasında Romanya'nın en zengin iş adamlarından Dan Petrescu'nun da olduğu bildirildi. Dan Petrescu'nun yanı sıra eşi, oğlu ve aile dostlarının da uçakta bulunduğu belirtildi.

İtalya Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığından Savcı Tiziana Siciliano da uçağın kara kutusunun bulunduğunu, olayla ilgili kusurlu felaket gerekçesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Savcı Siciliano, kazadan önce uçuşla ilgili radarda anormallik tespit edildiğini ancak uçaktan herhangi bir alarm gelmediği bilgisini verdi.