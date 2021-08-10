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İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi

10.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Osman Zerey, en son 36 yıl önce İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmeden önce gördüğü oğluna kavuşmanın sevincini yaşadı.

İtalya’nın Milano kentine 1979 yılında çalışmak için giden Ordulu Osman Zerey, 4 yıl kaldığı şehirde İtalyan bir kadınla tanıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan çiftin evliliği, Osman Zerey’in İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmesi ile son buldu. Oğlunu ve eşini geride bırakmak zorunda kalan Zerey, annesi tarafından kendisinden gizlenen çocuğu ile iletişime geçmek istese de İtalyan eşi buna karşı çıktı. Oğlunu en son 1985 yılında gören Zerey’in yıllar içerisindeki tüm çabaları boşa çıktı.

BABASININ İSMİNİ ÖĞRENDİ, SOSYAL MEDYADAN HERKESİ EKLEDİ

Annesi vefat ettikten sonra babasını aramaya başlayan Salvatore Napoli, fotoğraf albümü içerisinde babasının ismini buldu. Araştırmalarına devam eden Napoli, sosyal medya üzerinden babasının ismi olan herkesi arkadaş olarak ekledi. Sonrasında kardeşi ile sosyal medyadan konuşarak babasına ulaşan Napoli, hemen uçak biletini alarak Türkiye’ye geldi.
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde oğlunu bekleyen Baba Osman Zerey’in evinde ise adeta bayram havası yaşandı. Oğlunu tüm eş dost ve akrabaları ile karşılayan Zerey oğluna uzun uzun sarılarak hasret gözyaşları döktü.
Oğlunu aramaktan asla vazgeçmediğini belirten 65 yaşındaki baba Osman Zerey, yaşanan süreci anlattı.
Zerey, “Ne mutlu bana ki 36 yıl sonra oğlumla buluştum. İnternet aracılığı ile beni buldu. Türkiye’ye geldiğim günden bu zamana kadar geçen sürede çok arasam da maalesef kendine ulaşamamıştım. Şükürler olsun oğlum 36 yıl sonra beni buldu. Çok mutluyum. 1979 yılında İtalya’ya çalışmak için gitmiştim. Oğlumun annesiyle tanıştım, evlenmek üzereydik ama olmadı, 1985 yılında Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım, sınır dışı edildim. Oğlumu bıraktığımda 2 yaşındaydı. Daha sonra ki zamanda oğlumu hiç görmedim. Annesi de benden hiç bahsetmemiş” dedi.
“Kısmet bugüneymiş. Oğlumu ilk gördüğümde kendimi kaybettim, ağlamaya başladım" diyen Zerey, "Ben oğlumdan ayrı geçirdiğim zamanlar da hiç rahat uyumadım artık rahat uyku uyuyabiliyorum. Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam, bir oğlum iki kızım vardı iki oğlum oldu. Bir de üstüne torun sahibi olmuş oldum” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Ordu Türkiye
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