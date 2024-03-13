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  4. İzdiham yaşandı! Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın

İzdiham yaşandı! Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın

13.03.2024 13:14
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Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, yılbaşı gecesi kedi Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek vahşice öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu olayda, Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, koridorda izdiham oluştu. Keloğlan'ın ifadesinde ise "Olaylardan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı.

Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti! Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

KEDİ EROS'UN DURUŞMASINDA İZDİHAM

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. (DHA-İHA)

"OLAYLARDAN SONRA KÖYLERE GİDEREK KEDİ MAMASI DAĞITTIM"

"OLAYLARDAN SONRA KÖYLERE GİDEREK KEDİ MAMASI DAĞITTIM"

İbrahim Keloğlan'ın ifadesinde ise "Olaylardan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi mahkeme duruşma Adliye eros
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