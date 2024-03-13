İzdiham yaşandı! Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın

Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti! Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

