İzmir’de bulundu, büyük heyecan yarattı! İlk kez böyle bir şeyle karşılaştılar…

'İZMİR AÇISINDAN ÖNEMLİ'

İncirin Anadolu'nun en eski ve büyük ihraç ürünü olduğunu belirten Doç. Dr. Derin, "İncir, Türkiye'nin önemli ihraç ürünüdür. Neredeyse dünyanın 4'te 1 ihracatını Anadolu'dan biz yapıyoruz. Dolasıyla incire ilişkin böyle bir örneğin Yassıtepe'den çıkmış olması, İzmir açısından önemli. İzmir, incir ve üzümüyle ticaretiyle bilinen bir kent. Yassıtepe bize bu önemli bulguları sundu. İncir çekirdekleri, arkeolojik kazı çalışmalarının bilimsel heyetinde yer alan arkeo-botanist Dr. Özgür Çizer tarafından saptandı. Onun tarafından da yayına hazırlanıyor" diye konuştu.