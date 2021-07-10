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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

10.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile İzmir'de deprem olduğu öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar "İzmir'de deprem mi oldu?" , "İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?" sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

"İzmir'de deprem mi oldu?" , "İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. AFAD Twitter üzerinden İzmir Ege denizinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

Ege'de deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem oldu. Depremin derinliğinin 7.06 km olduğu bilgisi aktarıldı.
10.07.2021'de meydana gelen Ege Denizi depreminin 17.43'te gerçekleştiği ve 4.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

EGE DEPREMİ

EGE DEPREMİ
Geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem daha olmuştu. Bu depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 7.17 olarak açıklanmıştı. Dün gerçekleşen Ege Denizi depremi 07.05'te meydana gelmişti.

MUĞLA DEPREMİ

MUĞLA DEPREMİ
Geçtiğimiz gün Ege Denizi, Muğla'da deprem olmuştu. AFAD tarafından açıklanan söz konusu depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülmüş derinliğinin ise 6.80 km olduğu bildirilmişti.
Ege Denizi Muğla depremi 09.55 sıralarında meydana gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir Muğla

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