İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

"İzmir'de deprem mi oldu?" , "İzmir depremi kaç şiddetinde oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. AFAD Twitter üzerinden İzmir Ege denizinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

Ege'de deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem oldu. Depremin derinliğinin 7.06 km olduğu bilgisi aktarıldı.

10.07.2021'de meydana gelen Ege Denizi depreminin 17.43'te gerçekleştiği ve 4.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

EGE DEPREMİ Geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem daha olmuştu. Bu depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 7.17 olarak açıklanmıştı. Dün gerçekleşen Ege Denizi depremi 07.05'te meydana gelmişti.

MUĞLA DEPREMİ Geçtiğimiz gün Ege Denizi, Muğla'da deprem olmuştu. AFAD tarafından açıklanan söz konusu depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülmüş derinliğinin ise 6.80 km olduğu bildirilmişti.