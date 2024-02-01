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  4. İzmir'de korkutan dakikalar! Kemeraltı'ndaki yangın büyüdü, dumanlar her yerden görünüyor

İzmir'de korkutan dakikalar! Kemeraltı'ndaki yangın büyüdü, dumanlar her yerden görünüyor

01.02.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'da, bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Yangın daha sonra bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken şehrin birçok yerinden görülmeye başlandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına dakikalar içinde büyüdü. Yandaki mağazaya sıçrayan alevlere müdahale devam ediyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SABAH SAATLERİNDE YANGIN

Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler, kısa sürede büyüdü, gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı.

Alevler dajha sonra bir dükkana daha sıçradı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Polis, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı.

Şehrin birçok yerinden dumanlar görülüyor.

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yangın İzmir
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