İzmir'de korkutan dakikalar! Kemeraltı'ndaki yangın büyüdü, dumanlar her yerden görünüyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına dakikalar içinde büyüdü. Yandaki mağazaya sıçrayan alevlere müdahale devam ediyor.
Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler, kısa sürede büyüdü, gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı.
Alevler dajha sonra bir dükkana daha sıçradı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
Polis, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı.
Şehrin birçok yerinden dumanlar görülüyor.