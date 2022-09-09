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İzmir'de tarihi görüntü! 100. yıla görkemli kutlama: Fotoğraflar geldi, sonu görünmüyor

09.09.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Görkemli kutlamalar kapsamında konser veren Tarkan'ın sahne platformunun önceki gece yıkılmasının ardından, ekipmanlar Gündoğdu Meydanı'na taşındı. Sanatçının hayranları, erken saatlerde konser alanında yer tutmaya başlamıştı. Son olarak alanda hıncahınç bir kalabalık olduğu görüldü. Öte yandan şehirde helikopterlerin zeybek gösterisi nefes kesti, o anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

İzmir'deki kutlamalardan birbirinden özel ve dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir'de çok sayıda organizasyon gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamaların yanı sıra vatandaşlar heyecanla etkinlikler kapsamındaki Tarkan konserine kilitlenmişti. Son gelen görüntülerde alanın geniş kitlelerce doldurulduğu görüldü. Öte yandan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi de büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

İŞTE İZMİR'DEKİ GÖRKEMLİ KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir dizi kutlama gerçekleşti.
Büyük bir heyecanla beklenen pop müzik sanatçısı Tarkan'ın konseri için ise çok sayıda vatandaşın erken saatlerde konser alanında yerini aldığı görüldü.
Konser öncesi sahne platformunun yıkılmasının ardından konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuştu.
Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlanıp sahneye enstrümanlar yerleştirilirken sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlamıştı.
Konser alanından son gelen fotoğraflarda kalabalığın sonunun görünmediği dikkatlerden kaçmadı.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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