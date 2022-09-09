İzmir'de tarihi görüntü! 100. yıla görkemli kutlama: Fotoğraflar geldi, sonu görünmüyor

İzmir'deki kutlamalardan birbirinden özel ve dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir'de çok sayıda organizasyon gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamaların yanı sıra vatandaşlar heyecanla etkinlikler kapsamındaki Tarkan konserine kilitlenmişti. Son gelen görüntülerde alanın geniş kitlelerce doldurulduğu görüldü. Öte yandan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi de büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
İŞTE İZMİR'DEKİ GÖRKEMLİ KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir dizi kutlama gerçekleşti.
Büyük bir heyecanla beklenen pop müzik sanatçısı Tarkan'ın konseri için ise çok sayıda vatandaşın erken saatlerde konser alanında yerini aldığı görüldü.
Konser öncesi sahne platformunun yıkılmasının ardından konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuştu.
Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlanıp sahneye enstrümanlar yerleştirilirken sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlamıştı.
Konser alanından son gelen fotoğraflarda kalabalığın sonunun görünmediği dikkatlerden kaçmadı.
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