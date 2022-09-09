İzmir'de tarihi görüntü! 100. yıla görkemli kutlama: Fotoğraflar geldi, sonu görünmüyor

İzmir'deki kutlamalardan birbirinden özel ve dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir'de çok sayıda organizasyon gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla yapılan kutlamaların yanı sıra vatandaşlar heyecanla etkinlikler kapsamındaki Tarkan konserine kilitlenmişti. Son gelen görüntülerde alanın geniş kitlelerce doldurulduğu görüldü. Öte yandan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi de büyük ilgi gördü. İşte detaylar...