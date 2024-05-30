İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki aşama halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen EFES 2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük ve kapsamlı planlı tatbikatlarından birisi olarak biliniyor.