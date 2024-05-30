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  4. İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!

İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!

30.05.2024 11:26
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11 bin personelin katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2024 tatbikatı adeta nefes kesiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan tatbikat Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bombardımanıyla başladı. EFES-2024 Tatbikatı’nda savaş uçakları tarafından hedefler tam isabetle vuruldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, kara bombardımanıyla başladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İzmir'deki EFES-2024 tatbikatı tam gaz devam ediyor: Hedefler tam isabetle vuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745'i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

GECE SAFHASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

GECE SAFHASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Efes- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası iş birliği kabiliyetlerini artırmak, müttefik ülkelerle birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek ve Türk Savunma Sanayisinin en son teknolojilerini sergilemek amacıyla düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki aşama halinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen EFES 2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük ve kapsamlı planlı tatbikatlarından birisi olarak biliniyor.

BİRÇOK FARKLI ÜLKE KATILIM SAĞLADI

BİRÇOK FARKLI ÜLKE KATILIM SAĞLADI

EFES 2024'e, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 1500 yabancı personel ile birlikte toplamda 12 bin aşkın askeri personel katıldı. Tatbikata ABD, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Pakistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu ülkeler katılım sağladı.

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tatbikat tsk
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