İzmir Fuarı ne zaman açılacak? İşte İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik takvimi

İzmir Fuarı'nın açılış tarihi ve fuarda gerçekleşecek etkinlikler belli oldu. Her sene eylül ayında gerçekleşen etkinlikler, ilgililer tarafından büyük ilgi görüyor. Söyleşi, şiir akşamı, dans gösterisi İzmir Fuarı'nda gerçekleşen etkinliklerin arasında yer alıyor. Etkinlik bu sene 90. kez düzenlenecek. İşte merak edilenler...

İZMİR FUARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Minyatür treni ilk kez 1964'te Kültürpark içinde dolaşmaya başladı. Minyatür treninin rotasında fuar boyunca Kültürpark'ı turlayacak Nostaljik Tramvay seferleri ücretsiz olacak. 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kültür, sanat, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunmayı amaçlıyor.

İŞTE İZMİR ENTERNASYONAL FUARININ ETKİNLİK TAKVİMİ Sinema Gösterimi/ * Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 8-12 Eylül-20.30 Kadifekale Gemisi, Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Swiss Otel. Günbatımı Konserleri * Düet Project - Zafer Çebi 8 Eylül-20.00 Karantina Meydanı * Orion Orkestrası 10 Eylül-20.00 Konak Çim Alanı * Pati Tone 11 Eylül-20.00 Bostanlı Seyir Terası * Dünya Müzikleri - El Ele Müzik Orkestrası 12 Eylül-20.00 Alsancak ÇİM KONSERİ: * Timuçin Şahin - Aydın Esen 11 Eylül-21.00 Havagazı Çim Alan ÜRETİCİ PAZAR KONSERLERİ: * 8-11 Eylül 11.30-13.30 Bergama, Buca, Pagos ve Kültürpark’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri. SÖYLEŞİ: * Fatma Eraslan 08 Eylül-19.30 Şato Kütüphanesi * Asuman Susam-Kerem Işık 9 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi * Yunus Bekir Yurdakul-Aydın Şimşek 12 Eylül-20.30 Havagazı Gençlik Merkezi ŞİİR AKŞAMI: * Duygu Kankaytsın, Seyyidhan Kömürcü 8 Eylül-20.30 Şato Kütüphanesi * Hidayet Karakuş, Aslıhan Tüylüoğlu, Tuğrul Keskin 11 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi DANS GÖSTERİSİ: * Anadolu Ateşi Dans Gösterisi (Nebil Özgentürk Sunumu ile) 8 Eylül -21.00 Atatürk Açıkhava Tiyatrosu / Kültürpark SERGİ PLANLAMASI/ GALERİ PROGRAMLARI * Bıçakçı Han (Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi) 10.00-18.00 * Ayavukla Kilisesi (Basmane Fark Yarat) 10.00-18.00 Açılış: 8 Eylül 13.30 * Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / AASSM (Back 2 İzmir Sergisi) 10.00-18.00 * Kültürpark Atlas Pavyon B Galeri (Sanatın Oyuncakları Sergisi) 14.00-22.00 Açılış 08 Eylül 18.00 * Kültürpark Atlas Payvon A Galeri (İş Sanat Kurtuluş Sergisi) 14.00- 22.00 * İzmir Sanat (Kara Sinan Karikatür Sergisi) 14.00-22.00 * Kordon Ayaklı Pano (İzmir Denizaltı Yaşamı ve Sürdürülebilir İyileşme Sergisi) * Çetin Emeç Sergi Salonu (İzmir Sergisi) 09.00 – 17.30 “Pazar Hariç” * Kültürpark Açık Alan (Darağaç: Mahalle Sergisi -Volta) 11.00- 18.00 Açılış 11 Eylül-19.00 * Kültürpark Açık Alan (İzmir Doğa ve Kültür Sergisi) 14.00-24.00 * Yeşilova Höyüğü (Rota Sergisi: No:59 Yeşilova Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi) 10.00-18.00 Açılış 06 Eylül-19.00

İZMİR TİYATRO BULUŞMASI 2: * Tiyatro Ofisi / Kadınlar Konuşursa 08 Eylül-21.00 Karaburun Mordağan İskele * Tiyatro Sardunya / Çatlak 08 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi * Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu/ Suikast 10 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi * Tiyatrolog/ Kaç Baba Kaç 12 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi * Rotalama