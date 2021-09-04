İzmir Fuarı ne zaman açılacak? İşte İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik takvimi

İzmir Fuarı'nın açılış tarihi ve fuarda gerçekleşecek etkinlikler belli oldu. Her sene eylül ayında gerçekleşen etkinlikler, ilgililer tarafından büyük ilgi görüyor. Söyleşi, şiir akşamı, dans gösterisi İzmir Fuarı'nda gerçekleşen etkinliklerin arasında yer alıyor. Etkinlik bu sene 90. kez düzenlenecek. İşte merak edilenler...
İZMİR FUARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Minyatür treni ilk kez 1964'te Kültürpark içinde dolaşmaya başladı. Minyatür treninin rotasında fuar boyunca Kültürpark'ı turlayacak Nostaljik Tramvay seferleri ücretsiz olacak. 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kültür, sanat, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunmayı amaçlıyor.
İŞTE İZMİR ENTERNASYONAL FUARININ ETKİNLİK TAKVİMİ
Sinema Gösterimi/
* Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 8-12 Eylül-20.30 Kadifekale Gemisi, Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Swiss Otel.
Günbatımı Konserleri
* Düet Project - Zafer Çebi 8 Eylül-20.00 Karantina Meydanı
* Orion Orkestrası 10 Eylül-20.00 Konak Çim Alanı
* Pati Tone 11 Eylül-20.00 Bostanlı Seyir Terası
* Dünya Müzikleri - El Ele Müzik Orkestrası 12 Eylül-20.00 Alsancak
ÇİM KONSERİ:
* Timuçin Şahin - Aydın Esen 11 Eylül-21.00 Havagazı Çim Alan
ÜRETİCİ PAZAR KONSERLERİ:
* 8-11 Eylül 11.30-13.30 Bergama, Buca, Pagos ve Kültürpark’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri.
SÖYLEŞİ: * Fatma Eraslan 08 Eylül-19.30 Şato Kütüphanesi
* Asuman Susam-Kerem Işık 9 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi
* Yunus Bekir Yurdakul-Aydın Şimşek 12 Eylül-20.30 Havagazı Gençlik Merkezi ŞİİR AKŞAMI: * Duygu Kankaytsın, Seyyidhan Kömürcü 8 Eylül-20.30 Şato Kütüphanesi
* Hidayet Karakuş, Aslıhan Tüylüoğlu, Tuğrul Keskin 11 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi DANS GÖSTERİSİ: * Anadolu Ateşi Dans Gösterisi (Nebil Özgentürk Sunumu ile) 8 Eylül -21.00 Atatürk Açıkhava Tiyatrosu / Kültürpark
SERGİ PLANLAMASI/ GALERİ PROGRAMLARI
* Bıçakçı Han (Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi) 10.00-18.00
* Ayavukla Kilisesi (Basmane Fark Yarat) 10.00-18.00 Açılış: 8 Eylül 13.30
* Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / AASSM (Back 2 İzmir Sergisi) 10.00-18.00
* Kültürpark Atlas Pavyon B Galeri (Sanatın Oyuncakları Sergisi) 14.00-22.00 Açılış 08 Eylül 18.00
* Kültürpark Atlas Payvon A Galeri (İş Sanat Kurtuluş Sergisi) 14.00- 22.00
* İzmir Sanat (Kara Sinan Karikatür Sergisi) 14.00-22.00
* Kordon Ayaklı Pano (İzmir Denizaltı Yaşamı ve Sürdürülebilir İyileşme Sergisi)
* Çetin Emeç Sergi Salonu (İzmir Sergisi) 09.00 – 17.30 “Pazar Hariç”
* Kültürpark Açık Alan (Darağaç: Mahalle Sergisi -Volta) 11.00- 18.00 Açılış 11 Eylül-19.00
* Kültürpark Açık Alan (İzmir Doğa ve Kültür Sergisi) 14.00-24.00
* Yeşilova Höyüğü (Rota Sergisi: No:59 Yeşilova Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi) 10.00-18.00 Açılış 06 Eylül-19.00
İZMİR TİYATRO BULUŞMASI 2: * Tiyatro Ofisi / Kadınlar Konuşursa 08 Eylül-21.00 Karaburun Mordağan İskele
* Tiyatro Sardunya / Çatlak 08 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
* Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu/ Suikast 10 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
* Tiyatrolog/ Kaç Baba Kaç 12 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi
* Rotalama
İZMİRART SANAT NOTALARI:* www.izmir.art
* 8-12 Eylül 2021
* İEF Çim Alan Konserleri
* Kültürpark Çim Alan
* Şevval Sam 4 Eylül-20.30
* Gazapizm 5 Eylül-20.30
* Cem Adrian 6 Eylül-20.30
* Tan Taşçı 7 Eylül-20.30
* Duman 8 Eylül-20.30
* Hakan Altun 9 Eylül-20.30
* Sergi
* Arkas Sanat Günleri
* 7 Eylül-31 Aralık 10.00-18.00
* Arkas Sanat Galerisi
* Edebiyat
* Şiir Hatları
* 8-30 Eylül-19.30
* Alsancak İskele, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bergama Vapuru
* Metro İstasyonları ve Tramvay Müzik Programları
* 8-12 Eylül
Konser
* Rota Performansları - 8-11 Eylül
* Cansu Ergin (Modern Dans-Perküsyon) 09.30 Yeşilova Höyüğü
* İnanç Menekşe-Atıl Aktagel (Gitar - Çello - Vokal) 09.30 Dario Moreno Sokağı
* Zeybek & Horon Gösterisi 8 Eylül-13.30 11 Eylül-10.30 Balıkçılar Meydanı
* Ada Su Akın (Çello-Etnik Vokal) 16.00 Aziz Vukolos Kilisesi
* İEF Kaskatlı Havuz Konserleri
* Kaskatlı Havuz-19.00
* Ibis Maria 3 Eylül
* Melis Sökmen 4 Eylül
* Furkan İpek 5 Eylül
* Homemade Band 6 Eylül
* Neva Pangea 7 Eylül
* Yağmur Sena Quartet 8 Eylül
* So Soul Band 9 Eylül
* Refik Cemal Ateş 10 Eylül
* Şeyma Özbay 11 Eylül
* Woodoo 12 Eylül
* Hava Gösterisi
* Dj Performans ve Konser
* 9 Eylül Kutlaması/Gündoğdu Meydanı
* Air Show-Ozan Doğulu / 16.30
* Su Perdesi / 20.30
* Athena Konseri / 21.00
* 9 Eylül Korteji-09.00
* Basmane Anafartalar Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na…
* Gösteri
* Deniz Su Perdesi
* 3 Eylül-20.30 Kültürpark
* Performans
* Açılış Oturumu Performansı: Roman Ateşi Dans Gösterimi
* 10 Eylül-15.30 Kültürpark Fuar 4 Nolu Hol önü
* Konser
* İzmir’in Genç Yüzleri: İlyun Bürkev, Fikret Uçar, Esra Üçcan.
* 11 Eylül-18.00 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
* Oratoryo
* Yunus Emre Oratoryosu 11 Eylül-20.00
* Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
* Sergi/Söyleşi
* 7. Büyük Efes Sanat Günleri
* 7-12 Eylül / 12.00-19.00 Büyük Efes (Swiss) Otel
* Gönül Nuhoğlu Söyleşisi
* 10 Eylül-17.00 Büyük Efes Oteli Bahçe
* Konser
* Akdeniz Şarkıları Akapella
* 12 Eylül-20.30 Ayavukla Kilisesi
* Mahalle Etkinlikleri / 20.30 konserleri
* 15 Eylül-Konak Kadifekale
* 16 Eylül-Buca Hasanağa Bahçesi
* 22 Eylül-Bayraklı Yamanlar
* 23 Eylül-Çiğli Evka 5
* 29 Eylül-Bayraklı Cengizhan Mahallesi
* 30 Eylül-Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi
* 6 Ekim-Buca Koop.
* 7 Ekim-Menemen Uğur Mumcu Mahallesi
* 13 Ekim-Ödemiş Kültürpark
* 14 Ekim-Bayındır Kanibey Parkı