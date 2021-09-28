YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

28.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yamanalar Mahallesi Karatepe mevkisi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözle, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:07
İkindi
16:29
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.