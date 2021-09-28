İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Yamanalar Mahallesi Karatepe mevkisi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözle, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı