Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak? Uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı 2022?

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Alımların 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı, 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olacağı belirtildi. Başvurular ise 1 Ekim'de başladı. İşte uzman erbaş alımı 2022 başvuru kılavuzu!

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında elektronik ortamdan alınacak. Konuya ilişkin detayların www.jsga.edu.tr, www.jandarma.gov.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda olacağı ifade edildi.

MAAŞ NE KADAR OLACAK? Bir kişi tek tercih yapabilecek. Adaylardan alınacak sınav ücreti 50 TL olacak. Alımlarda şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldı ve bu kişiler sınav ücretinden muaf olacak. Göreve yeni başlayan sözleşmeli uzman erbaşlara 6 bin 500 TL civarında net maaş bağlanacak.

Görev yapılan bölgeye göre bin ve 2 bin TL arasında değişkenlik gösteren tazminat da ödenecek. Uzman erbaş olarak 25 yıl hizmet verip 1’inci derece ve 4’üncü kademeden emekli olan kişilere ise bugün itibarıyla 4 bin 28 lira maaş ödenecek. En düşük emekli maaşı 3 bin 400 TL olacak.

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. 2022 yılı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak; (1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar (Mesleki nitelikli branşlara müracaat edecek ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. (2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,