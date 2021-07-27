Jandarmaya 10 bin bekçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte şartlar...

EGM ve JGK bünyesinde görev alacak 10 bin bekçi alımı bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başvuru yapan vatandaşlarda ilanda belirtilen şartlar aranacak. Peki Jandarmaya 10 bin bekçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır, şartlar neler?

Bekçi alım ilanı henüz yayınlanmamakla birlikte, bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Fakat Ağustos ayının başında ilanın yayınlanması ve alımlarla ilgili ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.

Bekçi alımı şartları neler?

Daha önceki alımlarda adaylardan istenen şartlar şöyleydi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 31 yaşından gün almamış olmak Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.