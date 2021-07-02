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Jürileri gülme krizine soktu! MasterChef Tunahan Ak kimdir?

02.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in fenomen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef eleme turlarıyla 2021 sezonuna başladı. Birbirinden farklı yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışma, son günlerin en çok konuşulan konuları arasında bulunuyor. MasterChef’in dün yayınlanan programında ekranlara gelen Tunahan Ak isimli yarışmacı ise, jüri üyelerini gülme krizine soktu. Tavırlarıyla herkesi eğlendiren Tunahan Ak kimdir?

MasterChef 2021’in eleme turları başladı. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan kişiler, MasterChef 2021’in kadrosuna girmek için yarışıyor. Jüri karşısına çıkan Tunahan Ak isimli yarışmacı ise, dün yayınlanan programın odak noktası oldu. Tüm şefleri gülmekten kırıp geçiren Tunahan Ak, sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Tunahan Ak’ın o görüntüleri…

Tunahan Ak kimdir?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna katılan Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Dün yayınlanan MasterChef programında şefler ile girdiği diyaloglar herkesi eğlendirdi.
Mehmet Şef’in “Eti nasıl pişirmek istersin?” sorusuna “Tavada” diye cevap veren Ak, Danilo ve Somer Şefi çok güldürdü.
Mehmet Şef’in “Derece olarak demek istiyorum” demesine karşın Tunahan Ak “60 derece” diye cevap verince, iki şef de kahkahaya boğuldu.
Mehmet Şef ise bu cevaplardan sonra olayın kamera şakası olduğunu düşündü.
Mehmet Şef’in “Fatih İstanbul’u kaç yaşında fethetti?” Sorusuna “14” diye cevap veren Tunahan’a daha sonra Mehmet Şef 14 değil 21 olduğunu söyledi. Tunahan ise buna karşılık “Ben meslek lisesi mezunuyum. Tarih derslerine çok önem vermedim” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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