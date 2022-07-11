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Kaan Yıldırım'la ilişkisi ifşa olan Pınar Deniz'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Gören inanamadı

11.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla’da tatil yaptığı dedikodusu sosyal medyada gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Pınar Deniz, gençlik fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Son dönemin iki popüler ismiyle ilgili sürpriz gelişme, gündem yarattı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.

Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...Kaan Yıldırım Pınar Deniz beraberliği ifşa oldu! Fotoğraftaki o detay...

Kanal D’nin iddialı dizisi Yargı’da Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

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Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Pınar Deniz, şimdi de gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor..

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Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Pınar Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şaşırttı.

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Doğal güzelliğini koruyan Pınar Deniz'i görenler, 'Az sayıdaki doğal güzellerden' yorumunu yaptı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz
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