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KABİNE'DEN SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta yapılacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

25.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar tarafından merak edildi. Toplantıda ele alınacak konular toplantıya ilişkin merak konusu olan bir diğer unsur oldu. Vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında Ramazan Bayramı tatili süresinin de ele alınacağı düşünülüyor.
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bugün yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının belirlenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?
Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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