KABİNE'DEN SON DAKİKA! Kabine Toplantısı saat kaçta? Kararlar ne zaman açıklayacak? Bayram tatili uzayacak mı?

Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları ne zaman açıklayacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.