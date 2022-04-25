KABİNE'DEN SON DAKİKA! Kabine Toplantısı saat kaçta? Kararlar ne zaman açıklayacak? Bayram tatili uzayacak mı?

Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları ne zaman açıklayacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında Ramazan Bayramı tatili süresinin de ele alınacağı düşünülüyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının belirlenmesi bekleniyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?
Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.
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