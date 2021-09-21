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Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

21.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kabine Toplantısı ne zaman?' sorusu merak ediliyor. 6 Eylül tarihinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu'nun bu hafta yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Daha önce 6 Eylül tarihinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu'nun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Toplantıda pek çok kritik konunun ele alınması beklenmekte. Peki Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmeye devam eden Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bugün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Son dönemde vaka sayılarında yaşanan yükseliş ile beraber, aşılamada son durum ve yerli aşı TURKOVAC'da son durum gibi konuların ele alınması bekleniyor.
Kabine Toplantısının gün ve saati henüz net olarak belli değil ancak 15 gün ara ile bir araya gelen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı son olarak 6 Eylül tarihinde yapılmıştı.

ABD ZİYARETİ SEBEBİYLE ERTELENDİ

ABD ZİYARETİ SEBEBİYLE ERTELENDİ
Bugün yapılacağı tahmin edilen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı

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