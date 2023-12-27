HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Asgari ücret, emekli - memur zammı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Asgari ücret, emekli - memur zammı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

27.12.2023 06:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Kabine'nin asgari ücret, emekli ve memur zammı, İsrail-Gazze sorunu, terörle mücadele ve taşerona kadro gibi konuların ele alınması bekleniyor. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı için geri sayım sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar 27 Aralık 2023 Çarşamba günü bilhassa asgari ücret ile emekli ve memur zammı hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Asgari ücret, emekli ve memur zammı, İsrail-Gazze sorunu, terörle mücadele ve taşerona kadro gibi konular masaya yatırılacak. İşte konuya dair detaylar ve Kabine Toplantısı konuları...

kabine toplantısı 1

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

kabine toplantısı 1 2

27 ARALIK 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısının yer alması bekleniyor.

Keşfet

ASGARİ ÜCRET KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplandı. 2. toplantısı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Fakat bu 2 toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmedi.

2024 asgari ücret zammı için süreç devam ederken, belirlenecek yeni rakamın ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede yanıt aranacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI MASAYA YATIRILACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI MASAYA YATIRILACAK

Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da ele alınacak. Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.

7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan kabine toplantısı ne zaman memur maaşı zammı 2024 emekli zammı 2024
En Çok Okunan Haberler
Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Sevenlerinden helallik istedi

Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı! Sevenlerinden helallik istedi

Bahçeli "Bay Zühtü ipin kimin elinde?" demişti! Portakal'dan olay iddia: O ismi kastediyor

Bahçeli "Bay Zühtü ipin kimin elinde?" demişti! Portakal'dan olay iddia: O ismi kastediyor

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı masada! Bugün açıklanır mı?

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı masada! Bugün açıklanır mı?

Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken paylaşım

Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken paylaşım

Annesini öldürüp, anneannesini ve komşularını yaralamıştı! 15 yaşındaki sanık ile babasına ceza yağdı!

Annesini öldürüp, anneannesini ve komşularını yaralamıştı! 15 yaşındaki sanık ile babasına ceza yağdı!

Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.