KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Asgari ücret, emekli - memur zammı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.