KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Asgari ücret, emekli - memur zammı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar 27 Aralık 2023 Çarşamba günü bilhassa asgari ücret ile emekli ve memur zammı hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Asgari ücret, emekli ve memur zammı, İsrail-Gazze sorunu, terörle mücadele ve taşerona kadro gibi konular masaya yatırılacak. İşte konuya dair detaylar ve Kabine Toplantısı konuları...
Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Kabine gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısının yer alması bekleniyor.
Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplandı. 2. toplantısı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Fakat bu 2 toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmedi.
2024 asgari ücret zammı için süreç devam ederken, belirlenecek yeni rakamın ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede yanıt aranacak.
Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da ele alınacak. Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.
7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.