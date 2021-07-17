Kabine Toplantısı ne zaman? Aşı olmayana yasak mı gelecek?

Aşı olmayanlara getirilen kimi kısıtlamalar özellikle yurtdışında çoğu ülkede uygulanıyor. Son olarak Bilim Kurulu'nun aşı olmayanlar için öne sürdüğü bazı kısıtlama önerileri gündeme geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar gelecek?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde 14 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı düzenlendi.

Kritik toplantının sonunda maç, tiyatro, sinema ,AVM'ler, kapalı ortamlarda düzenlenen toplantı, kongre, dernek toplantısı, düğün, kına, konser gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi konuşuldu.

Bilim Kurulu'nun aşı olmayanların toplu alanlara girişi için yasak önerisinde bulunduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabine toplantısında söz konusu önerinin sunulacağı iddia edildi.

Aşı olmayanlar tarafından merakla takip edilen bir sonraki toplantıda aşı olmayanlar ile ilgili kısıtlamalar konuşulacak.