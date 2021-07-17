HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? Aşı olmayana yasak mı gelecek?

Kabine Toplantısı ne zaman? Aşı olmayana yasak mı gelecek?

17.07.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diğer pek çok ülkede de uygulanmaya başlanan aşı olmayanlara getirilen kimi kısıtlamaların ülkemizde de uygulanacağı iddiaları konuşuluyor. Vatandaşlar Kabine toplantısının tarihini merak ederken Bilim Kurulu'nun aşı olmayanlar için öne sürdüğü bazı kısıtlama önerileri konuşuldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Aşı olmayana yasak mı gelecek? İşte merak edilenler...

Aşı olmayanlara getirilen kimi kısıtlamalar özellikle yurtdışında çoğu ülkede uygulanıyor. Son olarak Bilim Kurulu'nun aşı olmayanlar için öne sürdüğü bazı kısıtlama önerileri gündeme geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve aşı olmayanlara hangi kısıtlamalar gelecek?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde 14 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı düzenlendi.
Kritik toplantının sonunda maç, tiyatro, sinema ,AVM'ler, kapalı ortamlarda düzenlenen toplantı, kongre, dernek toplantısı, düğün, kına, konser gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi konuşuldu.
Bilim Kurulu'nun aşı olmayanların toplu alanlara girişi için yasak önerisinde bulunduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabine toplantısında söz konusu önerinin sunulacağı iddia edildi.
Aşı olmayanlar tarafından merakla takip edilen bir sonraki toplantıda aşı olmayanlar ile ilgili kısıtlamalar konuşulacak.
Gelecek Kabine toplantısı tarihi henüz net olarak açıklanmadı fakat toplantının 26 Temmuz haftasında yapılması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak?

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.