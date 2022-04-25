Kabine Toplantısı ne zaman? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.