Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta?

Gündeme ilişkin kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı'nda bu hafta aşılama, koronavirüs ile mücadele, yüz yüze eğitimde son durum, fahiş fiyatla mücadele gibi konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleştirilmişti. İşte merak edilenler...