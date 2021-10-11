Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta?

Gündeme ilişkin kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı'nda bu hafta aşılama, koronavirüs ile mücadele, yüz yüze eğitimde son durum, fahiş fiyatla mücadele gibi konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleştirilmişti. İşte merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Milyonlarca insanı ilgilendirecek kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman düzenleneceğine ilişkin açıklama yapıldı.
Kabine Toplantısı 11 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
KRİTİK KONULAR ELE ALINACAK
Beştepe'de düzenlenecek toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının gündeminde yer alacak diğer konuların fahiş fiyatla mücadele olacağı belirtildi.