HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Hangi konular görüşülecek?

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olacak? Hangi konular görüşülecek?

04.07.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs döneminde uygulanacak kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merakla araştırılıyor. "Kabine Toplantısı ne zaman?" , "Kabine Toplantısı kararları ne olacak?" , "Hangi konular görüşülecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. En son 21 Haziran 2021'de Kabine Toplantısı yapılmıştı ve bu toplantıda yasakların kalması kararı alınmıştı. Sıradaki toplantının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

"Kabine Toplantısı ne zaman?" , "Kabine Toplantısı kararları ne olacak?" , "Hangi konular görüşülecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine toplantısı yarın (5 Temmuz) yapılacak.
Toplantıda, 20 Temmuz'da idrak edecek ve 23 Temmuz'da sona erecek Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve aşılama çalışmalarına ilişkin konuların ele alınacağı öngörülüyor.
Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'deki aşılama sürecinin, 3. doz aşılamanın ve yerli aşı Turkovac'a ilişkin konuların değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Yaz döneminin gelmesiyle beraber hem bayram tatilinin değerlendirilmesi hem de turizm sezonuna ilişkin alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı öngörülüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hulusi Akar Fahrettin Koca Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

"Hepsiyle diyalog halindeyiz" deyip görüşmedikleri tek partiyi açıkladı

"Hepsiyle diyalog halindeyiz" deyip görüşmedikleri tek partiyi açıkladı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Ukrayna Devlet Başkanı dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Ukrayna Devlet Başkanı dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.