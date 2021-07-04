"Kabine Toplantısı ne zaman?" , "Kabine Toplantısı kararları ne olacak?" , "Hangi konular görüşülecek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine toplantısı yarın (5 Temmuz) yapılacak.
Toplantıda, 20 Temmuz'da idrak edecek ve 23 Temmuz'da sona erecek Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve aşılama çalışmalarına ilişkin konuların ele alınacağı öngörülüyor.
Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'deki aşılama sürecinin, 3. doz aşılamanın ve yerli aşı Turkovac'a ilişkin konuların değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Yaz döneminin gelmesiyle beraber hem bayram tatilinin değerlendirilmesi hem de turizm sezonuna ilişkin alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı öngörülüyor.