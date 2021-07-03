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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

03.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kabine Toplantısı ne zaman?" , "Kabine Toplantısı saat kaçta?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Vatandaşların gözü Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi. 1 Temmuz 2021 itibariyle normalleşme dönemine geçildiği ve yasakların kalktığı, Kabine Toplantısı'nın ardından bildirilmişti. İşte ayrıntılar...

Temmuz ayı için açıklanan normalleşme döneminin ve yasakların büyük çoğunluğunun kaldırıldığı haberlerinin ardından gözler yapılacak olan sıradaki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Dünya genelinde görülen ve git gide artan Delta Varyantına ilişkin alınacak kararar merakla bekleniyor.Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı en son 21 Haziran'da gerçekleşmişti ve temmuz ayında uygulanacak kurallar, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı.
Sıradaki Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Toplantının 5 Temmuz 2021 Pazartesi yapılması öngörülüyor.

21 HAZİRAN 2021 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

21 HAZİRAN 2021 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları ile ülkenin içerisinde bulunduğu sağlık durumu değerlendirilmiş ve temmuz ayına ilişkin yeni kararlar alınmıştı.
Haziran ve mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların ardından vaka sayıları düşmüş ve aşılama sürecinin de hız kazanması gibi sebeplerden dolayı temmuz ayında yasaklar kalkmıştı.
Temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalktı. Ne hafta içi ne de hafta sonu hiçbir kısıtlama olmayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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