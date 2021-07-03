Temmuz ayı için açıklanan normalleşme döneminin ve yasakların büyük çoğunluğunun kaldırıldığı haberlerinin ardından gözler yapılacak olan sıradaki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Dünya genelinde görülen ve git gide artan Delta Varyantına ilişkin alınacak kararar merakla bekleniyor.Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı en son 21 Haziran'da gerçekleşmişti ve temmuz ayında uygulanacak kurallar, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı.

Sıradaki Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. Toplantının 5 Temmuz 2021 Pazartesi yapılması öngörülüyor.

21 HAZİRAN 2021 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları ile ülkenin içerisinde bulunduğu sağlık durumu değerlendirilmiş ve temmuz ayına ilişkin yeni kararlar alınmıştı.

Haziran ve mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların ardından vaka sayıları düşmüş ve aşılama sürecinin de hız kazanması gibi sebeplerden dolayı temmuz ayında yasaklar kalkmıştı.