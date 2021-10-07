Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve o değerlendirmelerin, toplantı sonrasında basın açıklaması yoluyla halka aktarıldığı Kabine Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Toplantıda yüz yüze eğitim, koronavirüs salgını, aşı çalışmaları gibi kritik başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kabine Toplantısı'nın en 15 günde bir gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa söz konusu toplantının 11 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleşmesi öngörülüyor.
"İLÇE VEYA İL ÇAPINDAKİ BİR KAPANMA KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUZ"
Yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."