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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Kurban Bayramı tatili için gözler Kabine Toplantısı'nda!

27.06.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Temmuz ayına yaklaşılması ile birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı tatili ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tüm Türkiye’nin gözü kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...

Kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde Kurban Bayramı tatili var. Bayram tatili konusunun da ele alınacağı toplantının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Haziran 2022 Pazartesi günü toplanacak olan kabine toplantısında başta Kurban Bayramı tatili olmak üzere; Marmaris'teki orman yangını, ekonomi ile ilgili çalışmalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR?
Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek. Ayrıca enflasyon farkı üzerinde zam gündemine ilişkin değerlendirme de masada olacak.
Temmuz ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da Kabine'nin gündeminde. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.
Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.
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Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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