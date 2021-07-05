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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var?

05.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan Kabine Toplantısı 21 Haziran tarihinde yapılmıştı. Yapılan son toplantıda yeni yasaklarla ilgili kararlar açıklandı ve 1 Temmuz tarihi itibariyle birçok yasak genişletildi. Alınan yeni kararlardaki müzik yasağı ise birçok tartışmaya yol açtı. Bunun yanında yeni kabine toplantısının da tarihi belli oldu. Kabine toplantısında özellikle bayram ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman?

Son yapılan kabine toplantısının ardından birçok yasak kalkarken, gece 12’den sonra uygulanan müzik yasağı tartışmalara yol açtı. Bunun yanında sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı da tamamen kaldırıldı. Yeni yapılacak kabine toplantısı merakla beklenirken, toplantının tarihi de araştırma konusu oldu. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Hangi kararlar alınacak? İşte detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman?

Son yapılan kabine toplantısı 21 Haziran tarihinde gerçekleşti. Yeni yapılacak olan Kabine Toplantısı ise 5 Temmuz (bugün) itibariyle gerçekleşecek. Toplantının öğlen saat 15:00’de yapılması planlanıyor ve akşam saat 19:00 itibariyle de sona ermesi bekleniyor.
Toplantının sona ermesinden sonra açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyecekleri ise oldukça merak ediliyor.

Kabine Toplantısının gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısının gündeminde hangi konular var?
Kabine toplantısında, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak aşı programının konuşulması bekleniyor. Bunun yanında Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak kararın da netleşmesi öngörülüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. 3. Doz aşı ve ülke genelindeki aşılama hızına dair yeni bilgilerin konuşulacağı ve aşı programının koronavirüs üzerindeki etkilerinin tartışılacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Kurban Bayramı tatilinin netleşmesi konusunda yapılacak açıklamalar da netlik kazanacak. Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve 15 Temmuz resmi tatili ile ilgili kararlar belli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı

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