Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var?

Son yapılan kabine toplantısının ardından birçok yasak kalkarken, gece 12’den sonra uygulanan müzik yasağı tartışmalara yol açtı. Bunun yanında sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı da tamamen kaldırıldı. Yeni yapılacak kabine toplantısı merakla beklenirken, toplantının tarihi de araştırma konusu oldu. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Hangi kararlar alınacak? İşte detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman?

Son yapılan kabine toplantısı 21 Haziran tarihinde gerçekleşti. Yeni yapılacak olan Kabine Toplantısı ise 5 Temmuz (bugün) itibariyle gerçekleşecek. Toplantının öğlen saat 15:00’de yapılması planlanıyor ve akşam saat 19:00 itibariyle de sona ermesi bekleniyor.

Toplantının sona ermesinden sonra açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyecekleri ise oldukça merak ediliyor.

Kabine Toplantısının gündeminde hangi konular var? Kabine toplantısında, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak aşı programının konuşulması bekleniyor. Bunun yanında Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak kararın da netleşmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da kabine toplantısında sunum yapması bekleniyor. 3. Doz aşı ve ülke genelindeki aşılama hızına dair yeni bilgilerin konuşulacağı ve aşı programının koronavirüs üzerindeki etkilerinin tartışılacağı tahmin ediliyor.