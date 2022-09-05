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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Kabine toplantısı gündeminde neler var? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

05.09.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kritik kabinede icralık ve hacizlik 2 bin TL’ye kadar olan borçların silinmesine dair yasal düzenleme ve sosyal ucuz konut kampanyası gibi birçok konu ele alınacak. Konuya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı 5 Eylül Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Önemli toplantı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliye'de gerçekleştirilecek. Birçok vatandaş internette "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?", "Kabine toplantısı gündeminde neler var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle 5 Eylül 2022 Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.
Kabine toplantısı için saat henüz açıklanmasa da geçen toplantılar baz alındığında toplantının saat 14.00-15.00 sularında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde açıklama için kamera karşısında olacak.

KABŞNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

KABŞNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine toplantısının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek. 13 Eylül’de açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili son durum görüşülecek.
Yunanistan ile yaşanan gerginlik de toplantının ana gündeminde olacak. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. Paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
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