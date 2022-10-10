Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? TOKİ sosyal konut arsa başvuruları başlıyor!

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son toplantının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi ise gözler yapılması beklenen toplantıda. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları başlıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler?