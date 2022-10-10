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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? TOKİ sosyal konut arsa başvuruları başlıyor!

10.10.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Toplantıda ele alınacak konular ile gündem maddelerine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son toplantı sonrası sosyal yardım ve TOKİ başvurularına dair konuşmuştu. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta, bugün Kabine toplantısı var mı, ele alınacak konular neler?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son toplantının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi ise gözler yapılması beklenen toplantıda. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları başlıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (10 Ekim 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Kesin saati bilinmese de, kritik toplantının saat 15:00 sıralarında başlayacağı düşünülüyor.
Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi, enflasyon olması bekleniyor.
Aynı zamanda "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinin de değerlendirileceği tahmin ediliyor.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ arsa satışı başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek.
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