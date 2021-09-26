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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün?

26.09.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Havaların soğuması ve koronavirüste kritik durumun devam etmesiyle yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği de araştırılmaya başlandı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün? İşte merak edilenler...

Önümüzdeki Kabine Toplantısı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Toplantıda konuşulacak konular ile beraber pandemi sürecinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının ne zaman düzenleneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Meclis açılışı öncesinde yapılacak olan son Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele olacak.
Toplantının sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması beklenmekte. İlgiyle takip edilen Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.
Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamanın akşam saatlerinde olması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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