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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta?

11.10.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede fahiş fiyat artışıyla mücadele ve koronavirüs vaka artışı gibi çeşitli konular konuşulacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede konuşulacak konular ve toplantı tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanması bekleniyor. Son günlerde artış gösteren vaka sayıları da toplantıda gündeme taşınacak.
Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Vaka sayısının 30 binli sayıları geçmesi ile Kabine Toplantısı'nda koronavirüse karşı alınan önlemlerin değerlendirilmesi ön görülmekte.
Beştepe'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın 11 Eylül Pazartesi günü gerçekleşeceği tahmin edilmekte.
Son düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite yurt eleştirilerine yanıt vermiş ve 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetlerinin de devam edeceğini ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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