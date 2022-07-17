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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak, KYK borçları silinecek mi? Yüz binlerce kişi beklemede!

17.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs ve kredi kullanan birçok kişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması sonrası internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak, KYK borçları silinecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

Kabine Toplantısının günü ve KYK borçları ile ilgili alınacak karar merak konusu oldu. KYK borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından araştırma yapmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak, KYK borçları silinecek mi? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ekonomik birçok konunun konuşulup netlik kazanıldığı Kabine Toplantısı'nda bu sefer gündemin ana maddeleri arasında KYK borç faizleri yer alacak.
En son 27 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının hangi tarihte yapılacağı heünz netlik kazanmadı. Kabine Toplantısının tarihi belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI
KYK borcu hesaplama işlemi, borçlarını ödemekte zorlanan birçok genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı.
Bakan Kasapoğlu'nun KYK borç faizleriyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında, KYK öğrenim kredisi kullanmış olan birçok genç borçlarını nasıl hesaplayacağını merak ediyor.
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