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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

31.08.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar kabine toplantısı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son toplantıda aşı olmayan vatandaşlar ile ilgili verilen PCR testi kararı sonrası gözler bir sonraki toplantıya çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Önceki toplantıda PCR testi kararı çıkmıştı. Peki yeni kararların konuşulacağı bir sonraki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki kabine toplantısının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında PCR testi ve aşı ile ilgili alınan kararlar duyurulmuştu.
Son düzenlenen kabine toplantısı 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti.
Yeni kabine toplantısının gerçekleşeceği tarih henüz belli olmadı.
Ancak toplantının tarihinin yakın süreçte belli olması bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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