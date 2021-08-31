Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Önceki toplantıda PCR testi kararı çıkmıştı. Peki yeni kararların konuşulacağı bir sonraki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bir sonraki kabine toplantısının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında PCR testi ve aşı ile ilgili alınan kararlar duyurulmuştu.
Son düzenlenen kabine toplantısı 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti.
Yeni kabine toplantısının gerçekleşeceği tarih henüz belli olmadı.
Ancak toplantının tarihinin yakın süreçte belli olması bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.