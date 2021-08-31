Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Önceki toplantıda PCR testi kararı çıkmıştı. Peki yeni kararların konuşulacağı bir sonraki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bir sonraki kabine toplantısının yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında PCR testi ve aşı ile ilgili alınan kararlar duyurulmuştu.