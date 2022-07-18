Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Yüz binlerce kişi beklemede!

Kabine Toplantısının günü ve KYK borçları ile ilgili alınacak karar merak konusu oldu. KYK borçlarını ödemekte zorlanan kişiler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından araştırma yapmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ekonomik birçok konunun konuşulup netlik kazanıldığı Kabine Toplantısı'nda bu sefer gündemin ana maddeleri arasında KYK borç faizleri yer alacak.

En son 27 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının bugün yapılması öngörülüyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

KYK BORCU HESAPLAMA EKRANI KYK borcu hesaplama işlemi, borçlarını ödemekte zorlanan birçok genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı.