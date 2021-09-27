Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi?

Kabine Toplantısı'da ele alınacak konular koronavirüs salgını, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele olacak. Her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 30 bin sınırına dayandığı görülüyor. Yükselen vaka sayılarına ilişkin yeni önlemlerin söz konusu toplantıda alınıp alınmayacağı merak konusu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 27 Eylül 2021 Pazartesi (bugün) gerçekleştirilecek.

Söz konusu toplantıda lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna Bilim Kurulu'nu işaret ederek, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" demişti.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.