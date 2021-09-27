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Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi?

27.09.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanıyor. Toplantının ana gündemi koronavirüs salgını olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda dış politika konusunda öne çıkan başlıklar değerlendirilecek ve toplantının ardından, toplantıda alınan kararlar açıklanacak. İşte detaylar...

Kabine Toplantısı'da ele alınacak konular koronavirüs salgını, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele olacak. Her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 30 bin sınırına dayandığı görülüyor. Yükselen vaka sayılarına ilişkin yeni önlemlerin söz konusu toplantıda alınıp alınmayacağı merak konusu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 27 Eylül 2021 Pazartesi (bugün) gerçekleştirilecek.
Söz konusu toplantıda lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği söyleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna Bilim Kurulu'nu işaret ederek, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" demişti.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRİLECEK

DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Terörle mücadele kabinenin gündeminde olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı

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